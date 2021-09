União Europeia quer exigir USB-C em todos os dispositivos

A Comissão Europeia, que atua como um braço executivo da União Europeia, confirmou que está planejando divulgar uma nova normativa para padronizar as entradas de carregamentos de todos os objetivos. A ideia é fazer com que todas as empresas usem o modelo USB tipo C, que já é comum em muitos smartphones Android, mas ainda não é realidade nos iPhones, nem em outros gadgets.

O objetivo é reduzir o lixo eletrônico. Hoje, notebooks, smartwatches, fones de ouvido sem fio, iPhones, e vários outros aparelhos, possuem diferentes entradas para carregamento. Isso obriga que o usuário tenha diferentes tipos de cabos em sua gaveta. Quando um aparelho para de funcionar, ou é substituído por outra versão, esse carregador se torna sem função, precisando ser descartado também. A ideia é diminuir esse impacto.

O projeto visa exigir que as fabricantes adotem o USB-C como padrão. A principal impactada nesse processo será a Apple, que ainda usa o conector Lightning, próprio da empresa, que só funciona em seus dispositivos. Apesar de alguns aparelhos já adotarem o USB-C, como iPads, isso ainda é raridade. Todos os iPhones permanecem com a entrada própria, sem se adequar ao novo padrão da indústria, que poderia ser, inclusive, mais eficiente para os smartphones da empresa.

“Os carregadores alimentam todos os nossos dispositivos eletrônicos mais essenciais. Com mais e mais dispositivos, mais e mais carregadores são vendidos que não são intercambiáveis ??ou desnecessários. Estamos acabando com isso. Com a nossa proposta, os consumidores europeus poderão usar um único carregador para todos os seus eletrônicos portáteis – um passo importante para aumentar a conveniência e reduzir o desperdício.”

– Comissário Thierry Breton.

“Os carregadores alimentam todos os nossos dispositivos eletrônicos mais essenciais. Com mais e mais dispositivos, mais e mais carregadores são vendidos que não são intercambiáveis ??ou desnecessários. Estamos acabando com isso. Com a nossa proposta, os consumidores europeus poderão usar um único carregador para todos os seus eletrônicos portáteis – um passo importante para aumentar a conveniência e reduzir o desperdício.”

– Comissário Thierry Breton.

A ideia é deixar o consumo mais inteligente, aumentando a praticidade. “Os consumidores europeus ficaram frustrados por muito tempo com carregadores incompatíveis amontoando-se em suas gavetas. Demos muito tempo à indústria para apresentar suas próprias soluções, agora é hora de uma ação legislativa para um carregador comum ”, informa a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, ao site The Verge.



Continua após a publicidade

As propostas serão encaminhadas para votação e será avaliado a possibilidade de execução. Ainda não há uma data para que isso entre em vigor e nem há uma confirmação de que as empresas irão se adequar às novas exigências. O interessante é que, se as o modelo europeu for implementado, não há motivos para não aplicar em todo o mundo. O resultado poderia ser uma redução de resíduos poluentes que, em 2016, já eram 12,3 milhões de toneladas.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: The Verge