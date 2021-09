União-MT define preços dos ingressos para retorno da torcida ao estádio – Futebol Interior

Rondonópolis, MT, 08 (AFI) – No próximo fim de semana, o União-MT poderá contar com o retorno da torcida ao Luthero Lopes. O jogo contra o Boa Esporte-MG é válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D.

Seguindo normas municipais, o estádio poderá receber cerca de 30% da capacidade, o que gira em torno de 5.700 ingressos à disposição.

COMO VAI FUNCIONAR

Os torcedores que quiserem assistir a partida deverão apresentar a carteira de vacinação, mesmo que seja com apenas uma dose tomada. Aqueles que não tiverem a carteirinha, precisam ter um teste negativo de no máximo 48h antes, tanto no dia da compra do ingresso, quanto no dia do jogo.

Menores de 18 anos não poderão ir até a partida, pois o município ainda não iniciou a vacinação para essa faixa etária.

PREÇOS

Os valores serão de R$ 60,00 a entrada inteira e R$ 30,00 para quem paga metade do preço. As vendas começam nesta quinta-feira. O presidente do clube, Reydner Souza, falou sobre os preços.

“Esse valor é devido à vaquinha que fizemos e não tivemos êxito. Ela se encontra bem abaixo do que a gente esperava. Precisamos levantar recursos para manter as contas em dia, ainda mais agora que as despesas aumentam, porque a competição está afunilando. Agora é o momento da torcida ajudar a diretoria do União-MT”, disse ele.

O JOGO

A partida contra o Boa Esporte-MG, jogo de ida da segunda fase da Série D, é no sábado, às 15h, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis-MT, Os portões serão abertos às 13h30.