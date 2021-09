União Química tem novos empregos pelo país

A União Química está com NOVOS empregos disponíveis para diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 40 oportunidades com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se candidatar!

União Química anuncia vagas de emprego

Você Pode Gostar Também:

São mais de 40 vagas de emprego disponíveis para profissionais de todo o país. Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale alimentação, restaurante interno, previdência privada, ginástica laboral, auxílio farmácia, convênio odontológico, convênio médico e seguro de vida. Dentre as oportunidades, estão as seguintes funções e suas localidades:

Inspetor de Garantia da Qualidade – Guarulhos;

Adm. de Redes Sênior (Foco em DBA SQL Server) – Guarulhos;

Encarregado de Produção – Taboão da Serra;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico Sênior – Brasília;

Especialista de Assuntos Regulatórios – Taboão da Serra;

Analista de Garantia da Qualidade Sr (Investigação de Desvios e Reclamação de Mercado) – Guarulhos;

Analista de Desenvolvimento Analítico Pleno – Embu-Guaçu;

Analista de Desenvolvimento Analítico Sênior – Prazo Determinado 06 Meses – Embu-Guaçu;

Especialista de Desenvolvimento – Validação Analítica e EQFAR – Embu-Guaçu;

Analista de Desenvolvimento Júnior – Embu-Guaçu;

Analista de Controle de Qualidade Sênior – Microbiológico – Brasília;

Analista de Garantia da Qualidade – Pate – São Paulo;

Impressor Flexográfico 6 Cores – Pouso Alegre;

Analista de Projetos Pleno (P&D) Pós Registro – Guarulhos;

Inspetor de Qualidade – Taboão da Serra;

Analista de Controle de Qualidade Pleno – São Paulo;

Analista de Garantia de Qualidade Sênior – QF – Taboão da Serra;

Analista de Garantia da Qualidade Pleno – Documentação – todo Brasil;

Analista de Garantia da Qualidade Sênior – Taboão da Serra;

Assistente de Controle de Qualidade – Pouso Alegre;

Analista de Desenvolvimento Sênior (Farmacotécnico) – Guarulhos;

Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (Transferência de Tecnologia) – Guarulhos;

Analista de Departamento Pessoal Sênior – Brasília;

Analista de Controle de Qualidade Sr – Minas Gerais;

Comprador Sênior (Embalagens) – São Paulo;

Técnico de Enfermagem do Trabalho – Taboão da Serra;

Analista de Laboratório Júnior – Taboão da Serra;

Assistente Administrativo – Exclusivo para PCD – Taboão da Serra;

Analista de Garantia da Qualidade Pleno (Temporário) – Brasília;

Analista Controle de Qualidade Sênior / Físico Químico (Temporário) – Brasília;

Entre outras.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas na União Química, é necessário acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos e informações referentes a oportunidade desejada e, anexar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!