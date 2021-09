Unicamp: Comvest descarta ampliar período de inscrições do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com o período de inscrições para o Vestibular 2022 aberto. O término do prazo está previsto para o dia 8 de setembro, de acordo com o cronograma do processo seletivo. Após avaliar a última semana de inscrição, a Comvest, comissão responsável pelo vestibular, descartou a possibilidade de prorrogação do prazo.

Segundo o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, a universidade espera uma alta nas inscrições nesta última semana. “A Comvest não informa dados parciais, pois as inscrições são validadas apenas depois do pagamento das taxas ou da efetivação da inscrição no caso dos isentos. O fluxo de inscritos segue a tendência dos anos seguintes e temos a expectativa de crescimento maior na última semana de inscrição”, afirmou Freitas Neto.

As inscrições para o Vestibular 2022 da Unicamp devem ser feitas no site da Comvest. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de setembro.

Provas do Vestibular 2022

O Vestibular 2022 será feito em duas fases. De acordo com o cronograma oficial, a aplicação das provas da 1ª fase será no dia 7 de novembro, enquanto a 2ª fase está prevista para os dias 9 e 10 de janeiro de 2022.

A 1ª fase contará com a aplicação de uma prova composta por 72 questões de múltipla escolha. Já a 2ª fase, feita em dois dias, irá avaliar os candidatos por meio de uma prova de redação e contará ainda com provas compostas por questões discursivas.

Ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas em cursos de graduação. A seleção será feita de acordo com a Lei de Cotas, com a reserva de vagas para estudantes pretos e pardos. Segundo o calendário, a divulgação do resultado do Vestibular 2022 está previsto para o dia 14 de fevereiro.

