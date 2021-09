Unifesp informa cursos ofertados na seleção do SiSU 2022

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou a lista de cursos que serão ofertados na edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Apesar de informar a relação de cursos, a universidade ainda não informou o número de vagas disponíveis.

De acordo com a instituição, haverá vagas para cursos nos campi da Baixada Santista, de Diadema, de Guarulhos, de Osasco, de São José dos Campos, de São Paulo, e da Zona Leste. Confira abaixo a relação de cursos por campus.

Baixada Santista

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar – Noturno e Vespertino

Fisioterapia – Integral

Educação Física – Integral

Nutrição – Integral

Psicologia – Integral

Serviço Social – Vespertino e Noturno

Terapia Ocupacional – Integral

Diadema

Ciências Ambientais – Integral

Engenharia Química – Integral e Noturno

Farmácia – Integral e Noturno

Ciências – Licenciatura – Vespertino e Noturno

Química – Integral

Química Industrial – Noturno

Guarulhos

Letras – Português (ABI) – Noturno e Vespertino

Letras – Português/Espanhol (ABI) – Noturno e Vespertino

Ciências Sociais (ABI) – Vespertino e Noturno

Filosofia (ABI) – Vespertino e Noturno

História (ABI) – Vespertino e Noturno

História da Arte (ABI) – Noturno

Letras – Português/Francês (ABI) – Noturno e Vespertino

Letras – Português/Inglês (ABI) – Noturno e Vespertino

Pedagogia – Noturno e Vespertino

Osasco

Ciências Atuariais – Integral e Noturno

Administração – Integral e Noturno

Ciências Contábeis – Integral e Noturno

Ciências Econômicas – Integral e Noturno

Relações Internacionais – Integral e Noturno

São José dos Campos

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Integral e Noturno

São Paulo

Curso Superior de Tecnologia em Informática em Saúde – Matutino

Biomedicina – Integral

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia – Integral

Curso Superior de Tecnologia Oftálmica – Integral

Enfermagem – Integral

Fonoaudiologia – Integral

Zona Leste

ABI Geografia – Matutino

Para concorrer às vagas nos cursos da Unifesp indicados acima, os interessados devem participar do SiSU 2022. De acordo com as regras do SiSU, para participar da seleção o estudante deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido nota acima de zero na prova de redação. Além disso, o estudante não pode ter feito o Enem na condição de “treineiro”.

De acordo com a Unifesp, os cursos presenciais que não constam na lista divulgada aderiram ao Sistema Misto de Seleção. Confira detalhes no site da universidade.

