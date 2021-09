UNIR libera 1ª chamada do Vestibular 2021 via Enem

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou na noite desta sexta-feira (17) o resultado do Processo Seletivo Discente (PS) 2021/2, com a lista de aprovados em 1ª chamada. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação no edital de 1ª chamada.

Além do resultado, o edital informa ainda que os aprovados devem realizar as matrículas a partir do dia 23 de setembro. O procedimento deve ser feito até as 18h do dia 29 de setembro, por meio do site da UNIR.

Sobre o Processo Seletivo

Ao todo, a universidade recebeu 10 mil inscrições para o PS 2021/2. A UNIR não realizou provas próprias neste processo seletivo. Desse modo, a seleção dos candidatos foi feita a partir das notas obtidas por eles no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme o edital, foram aceitas notas das edições de 2018, 2019 e 2020 do Enem.

Ao todo, a UNIR está ofertando 2.665 vagas em 64 cursos de graduação, distribuídos em seus oito campi. A saber: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura, e Vilhena. Ainda de acordo com o edital, metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino. De acordo com a universidade, o início das aulas para os cursos com ingresso no primeiro semestre está previsto para o dia 16 de novembro, mas “ainda serão em regime remoto para garantir a segurança sanitária de alunos e servidores da UNIR”. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também Pism 2022: UFJF oferta mais de 2.300 vagas em cursos de graduação.