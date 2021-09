Universidade Federal de Jataí – SP divulga novo Concurso público para Professor

A Universidade Federal de Jataí (UFJ), sob tutoria da Universidade Federal de Goiás, divulga a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 11 vagas no Professor do Magistério Federal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de enfermagem, matemática, veterinária, medicina e fisioterapia. A remuneração oferecida varia entre R$ 2.236,32 até R$ 9.616,18, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 14h do dia 20 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal de Jataí UFG. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 192,00.

PROVAS

O concurso contará com apenas prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da

Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Colaborar nas atividades de articulação da Universidade com a comunidade e outras instituições;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Universidade, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

Zelar pela ordem da sala de aula; entre outros.

EDITAL 06/2021