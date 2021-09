UPE abre novo processo seletivo simplificado

A Secretaria de Administração e a reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) acabam de divulgar um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores auxiliares. As inscrições terão início nesta segunda-feira, dia 6, e poderão ser feitas até o dia 20 de setembro.

De acordo com o edital, serão nove vagas espalhadas em todo o estado, com salários de R$2.093,40. As contratações são para o curso de Medicina e os profissionais serão responsáveis pelas disciplinas de História da Medicina, Identidade Médica, Bases da Técnica Cirúrgica, Anatomia, Citologia, Histologia, Discussão Clínica, Imunologia, Farmacologia, Genética, Geriatria, Clínica Médica, Oncologia, Neonatologia, Anatomia patológica e Embriologia.

Os professores contratados serão alocados nos campi de Serra Talhada, Santo Amaro e Garanhuns. A seleção tem etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, e consiste na avaliação curricular, com base nas informações e documentações anexadas no ato da inscrição, não sendo possível enviar nenhuma informação posteriormente.

Como se candidatar

As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço http://www.upe.br/concursos.html. Segundo informações constantes no edital, não há cobrança de taxa para a seleção e o candidato só poderá optar por uma área de conhecimento e um local de trabalho.

O edital completo pode ser encontrado aqui. No endereço há informações sobre requisitos, exigências curriculares para cada cargo e outros detalhes importantes para os candidatos. As inscrições iniciam amanhã (6) e poderão ser feitas até o dia 20 de setembro.

Esse conteúdo foi útil para você? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.