UPL anuncia programa de estágio

Com o objetivo de identificar jovens talentos que tenham pensamento inovador, sejam protagonistas de sua história e queiram se desenvolver, a UPL anuncia uma nova edição de seu programa de estágio. A empresa, que é fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US$ 5 bilhões, busca estudantes de diversas áreas do conhecimento.

Podem participar do processo seletivo pessoas matriculadas em um curso do ensino superior, preferencialmente entre o 2° e 3° ano. É importante, ainda, ter conhecimento do pacote Office e no idioma inglês.

Com duração máxima de dois anos, o programa visa estimular o autoconhecimento, a criatividade, a inovação e a autonomia por meio de um ambiente desafiador e dinâmico, onde todos podem contar uns com os outros. Dessa forma, os estagiários poderão obter experiências únicas e transformadoras para sua trajetória profissional.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, acesso a um clube de desconto, vale transporte ou estacionamento, vale alimentação, vale refeição ou refeitório, acesso ao Gympass e fretado (Salto de Pirapora). Algumas dessas vantagens podem, ainda, variar de acordo com a localidade da vaga.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar na página do programa no site da Companhia de Estágios, consultoria responsável pelo recrutamento dos estudantes.

O processo seletivo será dividido em etapas, que contemplam triagem de currículo, apresentação da UPL, aplicação de Redação, aplicação de testes específicos (se houver), dinâmica de grupo (book de DG/competência), entrevista com RH e entrevista com gestor.

