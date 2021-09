Usuarios poderão ter mais de um cartão virtual

A partir de hoje (22) os clientes Nubank poderão ter mais de um cartão virtual de forma simultânea. De acordo com o banco digital, a função começou a ser disponibilizada aos clientes aos poucos, mas deverá ser liberada a todos os usuários em algumas semanas.

“A vantagem dessa nova opção é: aqueles que preferirem deletar o cartão virtual após uma compra específica não precisam inserir novamente os dados do cartão nos cadastros de sites e aplicativos de uso frequente” afirmou o blog da fintech.

Além disso, é possível escolher um nome para cada cartão virtual. Sendo assim, os usuários podem ter um cartão com o nome “Assinaturas de Streaming” e outro cartão virtual com o nome “Compras online”. Desse modo, torna-se mais simples organizar a vida financeira.

Entenda o cartão virtual Nubank

O cartão virtual Nubank funciona como um cartão de crédito ou débito adicional e possui número, data de validade e código de segurança diferentes do cartão físico. Apesar disso, o limite da fatura do cartão virtual está conectado ao cartão físico do cliente.

O Nubank ainda esclarece que para a função crédito, o limite do cartão virtual e do físico é compartilhado. Sendo assim, se o usuário possui R$ 1 mil de limite e utiliza R$ 100, ficará com R$ 900 para gastar. Já para compras na função débito, sejam elas feitas no cartão físico ou virtual, o valor será debitado automaticamente da conta Nubank do usuário.

Todos os clientes aprovados para o cartão de crédito Nubank ou que possuam o cartão de débito, podem utilizar o cartão virtual enquanto o cartão físico não chega. Além disso, a opção é mais segura e prática para os usuários que costumam fazer compras online.

Você Pode Gostar Também:

A função também auxilia os clientes quando ocorrem problemas com cartão físico como roubo ou furto. Nesses casos, por se tratar de um cartão com dados diferentes, o cartão virtual continua funcionando normalmente, tanto para compras online quanto para compras presenciais utilizando a carteira digital.

Outra facilidade do cartão de crédito ou débito virtual Nubank é a facilidade em compras feitas pelo celular. Com a função os clientes podem copiar e colar os dados do cartão, sem ter que digitar todos os números e informações durante as operações.

Como criar e utilizar essa função?

Criar um cartão virtual Nubank é bastante simples e todos os procedimentos devem ser feitos no Aplicativo do banco digital. Para isso, os usuários devem clicar em “Meus Cartões”, selecionar a opção “Criar cartão virtual”, escolher o nome que deseja dar ao cartão e por fim clicar em “Criar cartão virtual”.

Para utilizar o cartão virtual os clientes Nubank devem clicar em “Meus Cartões” no App, e escolher o cartão que deseja utilizar na lista de cartões virtuais. Por fim basta digitar a senha de 4 dígitos e todos os dados aparecerão ao usuário.

Apagar o cartão virtual Nubank também é bem simples, basta que o cliente clique no ícone de lixeira abaixo da imagem do cartão virtual. Se o usuário não quiser excluir o cartão, é possível bloqueá-lo clicando no ícone de cadeado ao lado da lixeira.