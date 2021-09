usuários seguem relatando problemas em app do Auxílio

Entra semana e sai semana e os problemas com o aplicativo Caixa Tem parecem continuar. Nas redes sociais, vários internautas seguem dizendo que não estão conseguindo realizar operações básicas com esse app. Vale lembrar que esse é o meio digital que permite a movimentação do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

As reclamações são das mais diversas naturezas. Há quem diga, por exemplo, que o aplicativo não estaria permitindo mais a realização do pagamento por PIX. Também há relatos de que existem problemas na hora de transferir a quantia ou mesmo de fazer um repasse com o dinheiro do Auxílio Emergencial.

“Por que o Caixa Tem não está abrindo?”, questionou uma internauta no perfil oficial da instituição financeira no Twitter. O banco não respondeu o questionamento. No entanto, por meio de notas oficiais, eles seguem dizendo que problemas assim podem acontecer por diversos motivos. Eles disseram ainda que o melhor a se fazer nestas situações é entrar em contato com eles.

A preocupação vai ficando maior porque a Caixa Econômica Federal está prestes a recomeçar os pagamentos da sexta parcela do Auxílio Emergencial para os informais. Esse é o grupo que, em tese, precisa usar o app para movimentar o dinheiro do programa. É que para eles a liberação dos saques não acontece neste primeiro momento.

De acordo com o calendário oficial da Caixa Econômica Federal os pagamentos da sexta parcela do Auxílio para os informais vai começar nesta terça-feira (21). Os primeiros a receberem essa quantia serão aqueles que fazem aniversário no mês de janeiro. Em tese, eles irão precisar do aplicativo.

Outras opções

No entanto, vale lembrar que este app não é de fato a única maneira de movimentar o dinheiro do Auxílio Emergencial. De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, uma segunda possibilidade é usar o sistema Internet Banking.

Segundo as informações oficiais, é possível fazer todos os procedimentos neste outro meio digital. Então dá para fazer pagamento de contas e até mesmo compras digitais. Para isso, basta usar o sistema de login oficial do banco.

Outra saída é esperar pela data da liberação do saque do benefício. Para quem é informal, essa é uma opção demorada. Da liberação do dinheiro até a permissão para a retirada da quantia em espécie há uma certa demora de algumas semanas.

Auxílio Emergencial

De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 35,4 milhões de brasileiros ainda estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial. Esse número inclui os informais, os que recebem via Cadúnico e os usuários do Bolsa Família.

O programa está neste momento entrando em sua reta final. De acordo com as informações oficiais, faltam apenas mais dois pagamentos para que ele chegue ao fim. Os usuários receberão ainda os repasses de setembro e outubro.

Segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, alguns usuários do Auxílio Emergencial poderão migrar para o novo Bolsa Família. No entanto, entende-se que esse é um caminho que nem todo mundo vai poder fazer. Isso porque as vagas serão limitadas.