Vacinação de adolescentes sem comorbidade é suspensa em Salvador a partir desta quinta

De acordo com a nota emitida pela prefeitura, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde, através da na Nota Técnica nº 40/2021, revisou a recomendação para imunização contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, restringindo o seu emprego somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade.

A vacinação para adolescentes com comorbidade segue nos seguintes locais: Drivers: 5º Centro de Saúde, Atakadão Atakarejo. Pontos Fixos: 5º Centro de Saúde, UBS Virgílio de Carvalho, USF Cajazeiras V e USF Vila Matos.

A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do, subsidiada pela Câmara Técnica Assessora de Imunização da Covid-19 do MS, informou, ainda, que revisará, sempre que necessário, suas recomendações, com base em dados de segurança e na evolução das evidências científicas.