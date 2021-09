Vacinação em dose tripla: trigêmeos de Poliana Abritta recebem primeira dose contra covid

A apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta, dividiu com seus seguidores do Instagram um momento muito especial: a vacinação dos seus filhos. Ela é mãe dos trigêmeos Manuela, Guido e José, que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na última quarta (22) e sexta-feira (24).

“Tá um lindo dia… Pra tomar vacina! E se tem vacina, tem post! Agora, sim, a Larissa vacinou a família inteira. Que alegria, que gratidão!”, escreveu a jornalista. Os trigêmeos são fruto do seu casamento anterior com o arquiteto Glênio Carvalho.

Manuela, Guido e José completaram 13 anos recentemente, no dia 22 de setembro. Na data do aniversário, a prefeitura do Rio de Janeiro liberou a vacinação de meninas com 13 anos, e Manuela acabou comemorando o aniversário imunizada. Já os meninos receberam a primeira dose na última sexta (24). Confira as fotos:

Poliana com a filha Manuela | Reprodução: Instagram

Poliana Abritta e os filhos Guido e José | Reprodução: Instagram