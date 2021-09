Vacinação nas Prefeituras-Bairro é exclusiva para cidadãos que atualizam cartão SUS

A Secretaria de Saúde do Município anunciou nesta terça-feira (14) que as Prefeituras-Bairro da cidade estão disponibilizando as doses da vacina contra Covid-19 exclusivamente para as pessoas, que agendaram o serviço para atualização cadastral do cartão SUS. A medida visa otimizar a imunização dos indivíduos que emitem a 1ª via ou necessitem fazer a transferência de domicílio do documento.

“Estamos imunizando somente aquelas pessoas que procuram nossos serviços, mediante agendamento prévio, para a emissão da 1ª via ou transferência de domicílio do cartão SUS. Nesse momento, os demais indivíduos com 18 anos ou mais que já possuem situação cadastral regularizada em Salvador e ainda não receberam a 1ª dose do imunizante não estão sendo atendidos nas Prefeituras-Bairro. Esses devem procurar os demais pontos disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde”, explicou o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro Kaio Moraes.