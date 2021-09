Vaguinho Santos comemora bom retrospecto e mira Copa Verde com o Penarol-AM – Futebol Interior

Itacoatiara, AM, 23 (AFI) – O Penarol lutou até o final no Campeonato Brasileiro da Série D, entretanto, ficou de fora das quartas de final e da consequente disputa pelo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C. Mas, o legado construído pelo técnico Vaguinho Santos rendeu frutos para a equipe, prova disso é a permanência do treinador para a sequência da temporada e a disputa da Copa Verde.

Sob o comando de Vaguinho, o Leão Itacoatiarense realizou 16 jogos, foram oito vitória, quatro empates e apenas quatro derrotas. Um retrospecto que só não ficou melhor por conta da ausência da vaga na próxima fase da Série D, porém, o treinador comemorou o histórico.

“São números muito positivos. Sofremos apenas quatro derrotas. E, ao meu ver, não foram apenas os números, mas também a forma como nossa equipe se portou e como conseguimos organizar aquilo que tínhamos como ideia de jogo”, disse.

Vaguinho comentou sobre a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e deu ênfase para o que foi construído nesta trajetória que poderá ter uma continuidade no restante da temporada.

“Claro que queríamos a classificação para a próxima fase na Série D, era o nosso maior objetivo. Mas, sabemos que o que construímos também foi importante para o clube, tanto é que será possível ter uma sequência daquilo que estamos fazendo”, afirmou.

O elenco da equipe se reapresenta na próximo semana já visando a disputa da Copa Verde, além do treinador, alguns atletas devem permanecer para a disputa da competição que terá início diante do Real Ariquemos, de Rondônia, fora de casa.

VAGUINHO COMO TREINADOR

Atleta de futebol profissional com passagens por Guarani, Ponte Preta, São Paulo e entre outros, Vaguinho Santos iniciou o trabalho como treinador profissional nesta temporada e vem colhendo bons frutos.

Antes de se tornar treinador, atuou ao lado do lendário Oswaldo Alvarez e esteve junto com o comandante em equipes como Criciúma, Ponte Preta, Guarani e na Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

“Sou muito grato a tudo que aprendi com o Vadão. Me inspiro diariamente em tudo isso que vivi ao lado dele e vou tentar ser parecido com ele, ser igual é impossível, porque ele foi único. Mas tenho uma eterna gratidão por ele e pela família dele”, finalizou.