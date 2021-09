‘Vai classificar’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 06 (AFI) – O Criciúma-SC tem muitas dificuldades fora de casa. O terceiro colocado do Grupo B no Campeonato Brasileiro Série C está na conta do desempenho dentro do Heriberto Hulse. Longe do estádio, o Tigre só tem uma vitória e, curiosamente, contra o líder Ypiranga-RS por 1 a 0.

Na última rodada, a quinta derrota como visitante foi para o Paraná-PR por 2 a 1. Apesar do adversário estar no Z2, o senso de urgência tornou a partida bastante complicada, sem contar a brilhante atuação do goleiro Bruno Grassi.

O ex-meio-campista tinha bastante qualidade e frieza na hora de concluir a gol. O que, na visão do atual treinador, falta aos jogadores do Criciúma. A campanha fora de casa, com uma vitória, dois empates e cinco derrotas, também preocupa, porém Paulo Baier está seguro da classificação.

“Com certeza. Precisa ter um pouco mais de calma e tranquilidade, colocar a bola no chão para acertar o gol. É só com treinamento. Eu sei que o torcedor está preocupado, mas calma. Temos jogos em casa e, quem sabe, precisamos de uma vitória para classificar. Temos que ter calma e tranquilidade. O Criciúma vai classificar.”

‘ENTREGAMOS OS DOIS GOLS’

Paulo Baier sabia que a vida do Criciúma não seria fácil, na Vila Capanema. O Paraná ainda luta para se manter na Série C e iria entrar com tudo. As coisas se complicam ainda mais quando o Tigre “ajuda” o adversário.

“Nós alertamos que seria o jogo da vida do Paraná. E foi assim. Entregamos os dois gols deles, a bola estava no nosso pé. Depois trocamos, o que me agradou mais, pois criamos muitas chances. O Bruno, goleiro, fez defesas. Mas é o futebol. Não adianta estar lamentando. A gente perdeu.”

PRÓXIMO DUELO

O Criciúma volta a campo no sábado em um confronto direto com o quinto colocado Botafogo-SP, às 19 horas, em casa. Bom sinal. O Tigre é o terceiro com 26 pontos, mas pode ficar em quarto, caso o Ituano vença o Figueirense, nesta segunda-feira, e chegue aos 28. O Pantera é o quinto com 20.