Vai entender! Com 100% de aproveitamento técnico é demitido via assessoria – Futebol Interior

Manaus, AM, 27 (AFI) – A equipe do Manauara conquistou sua segunda vitória no Campeonato Amazonense da Segunda Divisão ao vencer o CDC Novo Aripuanã por 3 a 0. Com mais uma vitória o time se manteve com 100% de aproveitamento, mas após a partida a diretoria do clube sem argumento algum demitiu o técnico Alan George.

O treinador que havia sido contratado em agosto para comandar o clube em sua primeira competição oficial, já que foi fundado em novembro de 2020. E na oportunidade o presidente do clube Marcus Souza dizia que tinha como objetivo o acesso, mas com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 6 gols e nenhum sofrido o mandatário sem explicação demitiu Alan George por meio de assessoria de imprensa.

CONFIRA A NOTA DO CLUBE:

O Manauara Esporte Clube comunica que Alan George e Léo Muzzi deixam a função de técnico e auxiliar técnico, respectivamente, do time profissional, a partir deste domingo, 26 de setembro.

O Manauara agradece aos profissionais por toda dedicação no período em que permaneceram à frente da equipe de futebol profissional. Foram determinantes para o sucesso do projeto, junto à equipe e o departamento de futebol, até o momento.

Desejamos sucesso na carreira de ambos!