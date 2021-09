Vai virar onça? Conheça Alanis Guillen, a nova Juma de ‘Pantanal’

No início dos anos 90 uma novela fora da TV Globo conseguiu chamar atenção do Brasil e explodir na audiência. “Pantanal”, de Benedito Ruy Barbosa, se tornou a maior história da dramaturgia da Rede Manchete e levou diversos nomes ao estrelato, em especial sua protagonista, Cristiana Oliveira.

Surfando na onda da nostalgia, a “vênus platinada” anunciou o remake da trama com estreia confirmada para 2022 e através de uma reportagem no Fantástico, revelou que a atriz Alanis Guillen viverá Juma, grande destaque da história.

Quem é ela?



A pergunta que muita gente se fez quando soube da escolha tem bastante fundamento nos bastidores. Colocar uma atriz novata para um papel de peso segue o mesmo caminho da novela original lá em 1990, quando escalou uma novata para protagonizar o carro chefe da emissora.

Mas apesar de não ser tão conhecida pelo grande público, Alanis, de 23 anos, já foi protagonista da temporada “Toda Forma de Amar” da novela teen Malhação. Porém, o trabalho anterior não foi decisivo para sua entrada na novela, ela fez testes para o papel e foi escolhida pelo próprio autor, Bruno Luperi. “Eu vi a foto dela e percebi o que estava buscando”, relatou o neto de Benedito Ruy Barbosa ao Fantástico.

Alanis se junta a nomes como Bruna Linzmeyer, Marcos Palmeiras, Renato Góes, José Loreto, Dira paes, Silvero Pereira, Malu Rodrigues, Caco Ciocler e Juliano Cazarré no elenco do remake.

Vai virar onça?



Um dos grande momentos da trama era o despertar do lado selvagem de Juma, quando a personagem “virava” onça. Aos mais saudosos, a grande característica da personagem também estará na nova trama. As gravações se iniciam em outubro e já foram garantidas as cenas com onças por parte da produção.

A atriz por sua vez revelou que vai se entregar ao papel sem medo das críticas. “Não tenho medo. A Juma vai ter sangue. Ela pulsa. Para mim, ela é o Pantanal, essa natureza viva. Vamos recontar essa história no Brasil de hoje, esse Pantanal de agora, para o brasileiro de hoje. Está sendo uma missão. Estou entregue e muito feliz”, revelou na entrevista.