Vallourec abre NOVOS empregos para TODO BRASIL

A Vallourec está iniciando a semana com novas oportunidades de emprego para todas as regiões do país. A companhia é liderança em soluções tubulares premium, de maneira a atender mercados de gás e petróleo, gerando energia e indústria. Na região de Minas Gerais, as unidades têm foco em produção de tubos de aço sem costura. Veja como se inscrever a um dos cargos!

Vallourec abre vagas de emprego para todo o país

A Vallourec está divulgando vagas em diversas regiões, garantindo vale-transporte, refeitório, seguro de vida, programa de remuneração variável, previdência privada, participação nos lucros ou resultados, cesta de Natal, cooperativa de crédito, home office, assistência médica e odontológica, bem como salários compatíveis com o mercado. Veja quais são os cargos disponíveis pela empresa, neste início de semana!

Ajudante de Alimentação / Cozinha – PcD;

Auxiliar de Serviços Gerais PCD;

Mecânico;

Especialista de Infraestrutura de TI;

Estágio Nível Técnico Automação/Informática/Eletrônica/Elétrica/Mecânica/Metalurgia/Química – Belo Horizonte e Jeceaba;

Nutricionista Líder;

Analista de Sistemas e Negócios (SAP Sd);

Analista de Sistemas e Negócios (SAP Mm);

Analista de Sistemas e Negócios (SAP Fi/Co);

Desenvolvedor de Projetos Digitais II;

Estágio Nível Superior Account Payable e Procurement Belo Horizonte/MG.

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição no processo de seleção da Vallourec, os interessados podem acessar a página de participação e selecionar vaga pleiteada. Em seguida, basta clicar em “Candidate-se”. A empresa procura talentos comprometidos com o sucesso de todas as atividades a serem desempenhadas.

