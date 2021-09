Valor dos benefícios do INSS em 2022; confira

O Projeto da Lei Orçamentária da União (PLOA) enviado ao Congresso Nacional contém a previsão do salário mínimo de 2022. De acordo com o Governo Federal, os cidadãos terão um piso nacional no valor de R$ 1.169 a partir de janeiro do ano que vem.

O reajuste salarial não só impacta a verba destinada aos trabalhadores, mas também os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem pensões, aposentadorias e o BPC. As contribuições também são corrigidas.

A correção do salário mínimo é prevista em lei e tem como objetivo manter o poder de compra dos cidadãos. Segundo a expectativa do Governo Federal, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medidor de inflação, deve fechar o ano em 6,2%.

Abonos do INSS

Os benefícios destinados aos aposentados, pensionistas e outros segurados, são baseados no valor do salário mínimo. Isso porque o INSS não pode repassar um abono com valor inferior a um piso nacional.

Desta forma, tanto a mínima quanto a máxima quantia distribuída entre os contemplados levam em consideração o salário mínimo vigente.

Logo, ressaltando a previsão do reajuste, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC) deve aumentar para R$ 1.169, equivalente ao novo piso. Além disso, a faixa de entrada no projeto também será elevada, passando de R$ R$ 275 por pessoa para até R$ 292,25.

No que se refere as aposentadorias e pensões superiores a um salário mínimo, a correção é realizada com base no INCP, também estimado em 6,2% para este ano. Caso as previsões sejam confirmadas, os segurados poderão receber até R$ 6.832,45 a partir de janeiro de 2022.

INSS: Calendário de pagamentos do mês de setembro

Benefícios de até um salário mínimo

Final set/21 1 24/set 2 27/set 3 28/set 4 29/set 5 30/set 6 01/out 7 04/out 8 05/out 9 06/out 0 07/out

Benefícios maiores que um salário mínimo

Final set/21 1 e 6 01/out 2 e 7 04/out 3 e 8 05/out 4 e 9 06/out 5 e 0 07/out

