“Vamos buscar o acesso” – Futebol Interior

Belém, PA, 06 (AFI) – Um dos principais destaques do Castanhal na atual temporada, Willian Fazendinha acertou com o Paysandu, na manhã desta segunda-feira. A confirmação foi feita através do perfil bicolor no Twitter. O meia que já está em Belém começou a fazer hoje os exames clínicos e avaliações físicas e fisioterápicas para posteriormente assinar contrato até o fim da temporada 2021.

Antes mesmo do anúncio oficial, o atleta já havia recebido as boas-vindas da Fiel, que pediu pela sua contratação nas redes sociais. “Estou muito feliz, muito motivado. Quero agradecer o carinho pelas mensagens de apoio. Agora é procurar retribuir dentro de campo e vamos em busca desse acesso”, declarou o meia.

Fazendinha reforça o Paysandu

MAIS DE FAZENDINHA!

Willian Fazendinha aguarda agora a conclusão dos processos burocráticos para ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e consequentemente ficar à disposição da comissão técnica.

CHEGA PARA GARANTIR O G4

O Paysandu espera a chegada de Willian Fazendinha para segunda-feira, um dia depois do duelo com o Santa Cruz-PE, na Curuzu, às 18 horas do domingo, pela 15ª rodada.

O Papão está na quinta colocação com 21 pontos e pode acabar a rodada, a depender do resultado de Botafogo-PB e Tombense-MG, na vice-liderança da Grupo A, atrás do Manaus-AM, que soma 24.