“Vamos lutar até o final” – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – De forma avassaladora e de virada, o São José venceu o Mirassol de goleada por 5 a 2 na abertura da 15º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira. A partida foi disputada no estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol.

A goleada afastou o Zeca praticamente em definitivo da zona de rebaixamento e manteve o sonho de classificação à segunda fase ainda vivo. O São José está em sétimo com 19 pontos. O time gaúcho não perde há quatro jogos na Série C e coleciona a segunda vitória consecutiva, antes tinha vencido o Paraná Clube.

“Desde que cheguei, nunca pensei em rebaixamento. Sempre falei em buscar a classificação e continuo acreditando nisso. Vamos lutar até o final”, garante Pingo

SUPERAÇÃO

A vitória que começou bem antes de a bola rolar, com superação. Isso porque no dia da partida, oito atletas da delegação apresentaram problemas estomacais. Problema que obrigou, por exemplo, o técnico Pingo a retirar o zagueiro Jadson de campo ainda no primeiro tempo.

“Tivemos uma reação ainda no primeiro tempo, que foi fundamental, mas principalmente, não nos acomodamos, mesmo com vantagem no placar. Não recuamos, seguimos pressionando a bola e buscando os gols. Fomos intensos do início ao fim. É desta forma que trabalhamos o time, com atitude vencedora”, valoriza o técnico.

O Zeca, que agora ocupa o 7º lugar na tabela, volta a campo no próximo sábado, em Porto Alegre, diante do Figueirense, em mais um confronto direto para avançar na classificação.