‘Vamos manter uma postura ofensiva em busca da vitória’ – Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 16 (AFI) – Precisando demais da vitória para seguir vivo na luta contra o rebaixamento no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA deve ter um time ofensivo contra o Botafogo-PB, neste domingo (19), às 20h, fora de casa, no Estádio Almeidão. Apesar de atuar contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, o técnico Jonilson Veloso explicou que o duelo é um ‘decisão’ e só os três pontos interessam.

“O duelo contra o Botafogo-PB será mais uma partida que encaramos como uma final. O futebol é jogado com inteligência. Sabemos que estamos na casa do adversário, que está brigando para estar entre os quatro primeiros, mas a postura do Jacuipense tem que ser única, tanto dentro de casa quanto fora”, disse o comandante, que ainda completou.

“Temos que buscar a vitória aos 90 minutos. Assim que o árbitro der início à partida, o Jacuipense vai ter uma atitude de vitória. Respeitando o adversário, mas o ‘querer’ está sendo bem mais forte para o Jacuipense do que qualquer outra coisa”.

Atualmente com 15 pontos, o Jacuipense está na vice-lanterna do Grupo A, dentro da zona de rebaixamento. O Floresta-CE, primeiro time dora do Z2 tem 16.