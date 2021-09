‘Vamos selar essa vaga de forma antecipada’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 16 (AFI) – Apesar de não vencer há três rodadas, o Criciúma segue dependendo apenas se suas forças para avançar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de bater na trave ao empatar sem gols o duelo direto contra o Botafogo-SP, o time carvoeiro jogará por um empate diante do Mirassol-SP, neste sábado (18), em casa, no Estádio Heriberto Hulse, às 17h, para selar a classificação antecipada. Brigando pela titularidade no setor defensivo, o zagueiro Genilson se mostrou confiante em um bom resultado.

“A equipe tem enfrentado essa reta final da melhor maneira, tem mantido o foco como foi e vem sendo desde o início. Acho que está nas nossas mãos e precisamos continuar fazendo bons jogos, como foi contra o Botafogo, que eu tenho certeza que sábado a bola vai entrar. Nós vamos selar essa classificação e rumo à próxima fase”, disse o defensor.

Genilson volta a ficar à disposição do técnico Paulo Baier após se recuperar uma lesão muscular na coxa. Ele falou sobre os momentos que viveu fora de campo e mostrou que agora está pronto para ajudar, seja nesta reta final ou na segunda fase.

“Foi um período difícil, porém sou grato a Deus por tudo, até mesmo por esse período que fiquei fora aí. Perdi alguns jogos ao qual poderia ter tido oportunidades, mas Deus sabe de todas as coisas, pra tudo se tem um propósito. Consegui vencer mais esse obstáculo e me recuperar até um pouco antes do prazo”, completou.

Na quarta colocação com 27 pontos, o Criciúma se classifica com uma vitória em dois jogos. Mesmo se perder nas últimas duas rodadas, o Criciúma avançará se Figueirense e Botafogo tropeçarem em um dos seus dois jogos.