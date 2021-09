VAR ‘bêbado’? Veja a linha traçada pela arbitragem que anulou gol legal do Brusque – Futebol Interior

Brusque, SC, 25 (AFI) – A arbitragem de Savio Pereira Sampaio foi desastrosa na noite desta sexta-feira. O árbitro anulou um gol legal do Brusque graças a um erro grotesco do VAR, que traçou a linha no jogador errado do Vasco da Gama.

A arbitragem começou bem, mas foi cometendo um erro atrás do outro. Começou expulsando o lateral Léo Matos, do Vasco, em um lance muito polêmico. Logo em seguida, cometeu a gafe da noite, prejudicando o Brusque.

Na súmula, o árbitro optou por não comentar sobre o lance do gol do Brusque, que acabou sendo flagrado pela televisão. No entanto, explixou a expulsão de Léo Matos.

Linha traçada pelo VAR

“Expulsei com cartão vermelho direto, por desferir uma cotovelada com uso de força excessiva na disputa de bola, atingindo o rosto do seu adversário o atleta Claudinho. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e não retornou ao campo de jogo, sendo substituído. O atleta expulso deixou normalmente o campo de jogo.

PONTUAÇÃO!

Com o resultado, o Vasco chegou aos 37 pontos e continua sonhando com o acesso. O time carioca terminou o sábado na sétima posição. O Brusque, por outro lado, ficou com 29, em 16º. Vale lembrar que os três pontos perdidos ainda não foram homologados pela CBF.