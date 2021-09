Vasco 2 x 0 Goiás – Vitória com imposição e que dá ânimo pelo G4 da Série B – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – Em sua melhor apresentação até agora, o Vasco se impôs na noite desta segunda-feira e venceu o Goiás, por 2 a 0, em São Januário, no Rio, na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Morato e Gabriel Pec, ambos de cabeça, marcaram os gols da partida.

Este foi o quarto jogo sem derrota e a segunda vitória consecutiva do Vasco, que assumiu a sétima posição, com 40 pontos ganhos. Tem um jogo a mais que o CRB (4º), com 44 pontos e que ainda jogará na rodada. Já o Goiás conheceu a terceira derrota consecutiva e é o terceiro, com 45 pontos.

O duelo também marcou o reencontro do Vasco com o técnico Marcelo Cabo, ex-técnico do time carioca nesta mesma Série B. Antes de a bola rolar, os jogadores fizeram fila no banco de reservas para abraçar o treinador, mostrando o carinho que ele deixou apesar da frustrante demissão no mês de julho.

SÓ DEU VASCO EM SÃO JANUÁRIO

O Vasco amassou o Goiás no primeiro tempo e criou inúmeras oportunidades de balançar as redes. A superioridade ficou comprovada nos números de finalizações, quando os cariocas arriscaram 13 vezes ao gol de Tadeu, enquanto o Goiás chutou apenas duas vezes à meta de Vanderlei.

Logo aos 13 minutos, Marquinhos Gabriel aproveitou bola rebatida na entrada da área e finalizou colocado. A bola desviou no zagueiro Reynaldo e passou muito da trave, inclusive arrancando o grito de gol de alguns torcedores na arquibancada.

O Goiás teve muitas dificuldades de passar pela marcação do Vasco e ficou refém dos lançamentos ao centroavante Alef Manga. Enquanto o Vasco apostou na velocidade pelos lados e ainda tinha a qualidade de Nenê no meio-campo.

E foi pelo lado esquerdo que saiu o primeiro gol vascaíno. Aos 29 minutos, o jovem Riquelme fez ótimo cruzamento e encontrou o baixinho Morato. Sem marcação, o atacante, de peixinho, testou forte para as redes, sem chances de defesa para o goleiro Tadeu.

Atrás no placar, o Goiás teve sua melhor chance apenas aos 39 minutos. Tadeu repôs bola, Zeca desviou de cabeça e Alef Manga ficou cara a cara com Vanderlei. Na hora da finalização, o jogador foi travado pela marcação e perdeu ótima chance de igualar a partida ainda no primeiro tempo.

VITÓRIA MERECIDA

No segundo tempo o Vasco seguiu com postura ofensiva e logo aos três minutos ampliou o placar. Novamente pela esquerda, desta vez com Nenê, Gabriel Pec recebeu livre de marcação na área e cabeceou firme, marcando o segundo gol pelo alto do time carioca.

Com 2 a 0 no placar, o Goiás precisou sair mais para o jogo e teve chance de descontar. Aos 12, o zagueiro Reynaldo recebeu cruzamento e cabeceou por cima do travessão de Vanderlei. Três minutos depois foi a vez de Fellipe Bastos tentar a lei do ex e mandar nas mãos de Vanderlei.

Imponente durante toda a partida, o Vasco cansou na reta final e viu o Goiás ter mais a posse de bola e chegar com mais perigo. Aos 37, Nicolas subiu mais que a marcação e cabeceou rente a trave de Vanderlei. Em cima, aos 40 foi a vez de Alef Manga receber sozinho na área e chutar para fora.

Mas prevaleceu a raça do time vascaíno até o final, apertando a marcação e rifando as bolas para o alto à espera do apito final e consequentemente mais uma vitória na Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vasco voltará a campo no domingo para enfrentar o Confiança, às 18h15, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). Já o Goiás receberá o Vitória no sábado, às 16 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO).