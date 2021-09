Vasco e Cruzeiro empatam e ficam cada vez mais distantes do acesso; Rodada terá seis jogos na terça – Futebol Interior

Apenas um jogo abriu a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Em São Januário, o Vasco saiu na frente, mas mais uma vez levou o empate e ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

Nenê marcou pelo Vasco

TREMENDO VACILO

O Vasco perdeu a oportunidade de entrar de vez na briga pelo acesso ao ceder o empate por 1 a 1 ao Cruzeiro aos 49 minutos do segundo tempo. Com o apoio da sua torcida, o time carioca foi superior, mas não suportou a pressão final da equipe celeste, em um final de partida totalmente confuso, com direito a gol anulado de Daniel Amorim.

O resultado não agradou ninguém. O Vasco subiu para a nona posição, mas tem 34 pontos, sete do G-4. O acesso ficou ainda mais longe para o Cruzeiro, que permaneceu na 13ª posição, com 31.

MAIS TERÇA

Na terça-feira, a rodada terá seis jogos. Em Campinas, às 16h, o Guarani sonhando com o G4 recebe o Remo, do técnico Felipe Conceição que passou pelo Bugre.

O Bugre é o quinto, com 38 e o Remo 11º, com 33 pontos.

Guarani entra em campo terça depois do empate no dérbi

Jàs 19h, três jogo estão marcados. O vice-líder Goiás, com 45 pontos, visita o sexto colocado Avaí, que tem 37. O Sampaio Corrêa, sétimo, recebe o Brusque-SC, que luta para se afastar da zona de baixo.

E o lanterna Brasil de Pelotas encara o CRB, quarto colocado, com 41 pontos.

Ainda na terça-feira, o Náutico recebe o Londrina e o Vila Nova pega o Confiança, ambos os jogos às 21h30.

LÍDER EM CAMPO

O líder Coritiba só joga na quarta-feira contra o ameaçado Vitória, em Salvador. Na quarta ainda, Operário e Ponte Preta fazem o duelo em Ponta Grossa (PR). Na quinta, fechando a rodada, o Botafogo, terceiro colocado, pega o CSA, em Maceió (AL).