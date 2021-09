Vasco x Brasil – Chance de ouro para entrar na disputa pelo G4 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 02 (AFI) – O Vasco da Gama sabe que não pode mais tropeçar em São Januário se quiser conquistar o acesso à elite do Brasileirão. Por isso, só a vitória interessa ao time cruzmaltino nesta sexta-feira, contra o desesperado Brasil de Pelotas, às 19 horas, pela 22ª rodada da Série B.

Depois de três derrotas seguidas, o Vasco fez as pazes com a vitória no último domingo ao ganhar da Ponte Preta, por 2 a 0, em São Januário. O resultado fez o time comandado por Lisca chegar aos 31 pontos e subir para a décima colocação.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas tem como único objetivo escapar do rebaixamento, mas a situação é delicada. Sem ganhar há nove partidas, o time está na penúltima colocação, com 14 pontos.

COMO VEM O TREM BALA

Em busca da segunda vitória seguida, o Vasco não deve ter grandes mudanças em relação ao time que iniciou na vitória sobre a Ponte Preta. O meia Sarrafiore continua cumprindo o isolamento depois de ter testado positivo para a Covid-19.

Por outro lado, o volante Romulo e o atacante Morato estão à disposição após cumprirem suspensão. Dos dois, apenas o primeiro é quem vinha jogando como titular. Se retornar, Lisca deve tirar o jovem Caio Lopes, autor do segundo gol sobre a Ponte Preta.

“A gente tem mais uma final contra o Brasil. É pensar jogo a jogo, passo a passo e pés no chão. Não temos tempo para errar, mas saber que vamos dar o máximo. Essa mescla de juventude e experiência no final vai dar muito certo”, disse o capitão Leandro Castán.

MUITOS PROBLEMAS

Não bastasse a situação delicada na tabela de classificação, o Brasil de Pelotas, que ainda não venceu nenhum jogo como visitante, precisa superar inúmeros desfalques. No início da semana, seis jogadores – nomes são mantidos em sigilo – foram diagnosticados com Covid-19.

Um desfalque certo para o jogo no Rio de Janeiro é o meia Rildo, expulso no empate com o Remo, por 1 a 1, em Pelotas. As opções do técnico Cléber Gaúcho são Bruno Matias e Gabriel Terra.