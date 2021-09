Vazam especificações e visual do tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021

Sabemos que em breve a Samsung deve anunciar seu novo tablet Galaxy Tab A8 2021, entretanto até agora a empresa não falou nada sobre os futuros aparelhos. Mas um novo vazamento pode ter acabado de revelar algumas especificações do novo tablet, além de mostrar um pouco como está o visual do dispositivo.

Assim como diversos vazamentos de artes promocionais e renderizações, as imagens foram obtidas através do vazador @OnLeaks, via 91mobiles, detalhando um pouco o sucessor do Tab A7. Um dos pontos que chamam a atenção no possível design do rumor é as suas linhas, que são bastante retas e planas, contrastando bastante com os smartphones da fabricante, que são cada vez mais arredondados.

Esse visual é segue um conceito mais simples para, muito provavelmente, não encarecer o desenvolvimento e preço do aparelho, mas mesmo assim a Samsung conseguiu trazer um Galaxy Tab A8 com um visual bastante premium e elegante. Um ponto que pode acabar deixando alguns usuários descontentes é na questão das bordas da tela Full HD + de 10,4 polegadas, que são consideravelmente grandes e chamam um pouco a atenção.

Mas infelizmente essa é a realidade de diversos modelos dessa faixa de preço, mas isso também não é algo necessariamente ruim. Embutido na borda a fabricante conseguiu esconder bem a câmera de selfie, que não teve as suas especificações reveladas.

Na traseira o modelo vai contar com apenas uma câmera principal de 8MP, nas laterais ele terá os botões de controle de volume e de liga / desliga, que terá embutido nele o sensor de leitor de digitais. O tablet terá uma entrada Type-C, duas saídas de alto-falantes na parte inferior e um conector de áudio de 3,5 mm para fones de ouvido.



Créditos: Reprodução / 91mobiles / OnLeaks



Continua após a publicidade

Ao todo o aparelho mede 246,7 x 161,8 x 6,9 mm e, segundo rumores, será comercializado em duas versões, uma com suporte a apenas conexão via WiFi e outra que também vai suporta redes LTE, com esse último sendo um pouco mais caro. A Samsung ainda não deu nenhuma possível data para o lançamento dos seus novos tablets, mas isso deve acontecer nas próximas semanas.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: Android Police Fonte: 91Mobiles