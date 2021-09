Vazam imagens e especificações do Microsoft Surface Pro 8

A Microsoft realizará no próximo dia 22 de setembro um evento com foco em dispositivos da linha Surface e no Windows. Muitos esperam que um novo modelo da linha Surface Pro seja anunciado neste evento, e se os vazamentos recentes estiverem corretos, é exatamente isso o que acontecerá.

Microsoft anuncia evento do Surface e

Windows para 22 de setembro

Algumas especificações do novo Surface Pro 8 vazaram recentemente na Web e indicam que o novo portátil da Microsoft aparentemente terá tela de 13 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. As especificações vazadas também indicam que ele já virá com o Windows 11 instalado, terá processador da linha Intel Core de 11ª geração e duas portas Thunderbolt (USB Type-C). Além disso, ele também terá SSD substituível.

As informações publicadas no Twitter pelo usuário conhecido como Shadow_Leak parecem ter vindo da listagem do Surface Pro 8 em uma loja. O site The Verge corroborou as informações, dizendo que as especificações vazadas são similares às mencionadas por fontes ligadas à Microsoft.

A Microsoft ainda não divulgou detalhes oficiais sobre o novo Surface Pro 8 e nem sobre o que devemos esperar do evento no próximo dia 22 de setembro, mas é possível que a empresa anuncie outros dispositivos além deste portátil, como um novo Surface Go, um novo Surface Book, uma versão atualizada do Surface Pro X e o sucessor do Surface Duo com Android. O evento será transmitido online a partir do meio-dia no horário de Brasília.

Alguns rumores dizem que um suposto Surface Laptop Pro também será apresentado no evento, mas isso ainda não foi confirmado. De acordo com os rumores, este Surface Laptop Pro não terá teclado destacável e em vez disso ele usará um mecanismo com dobradiças (imagem abaixo) para que o usuário possa alternar facilmente entre o modo tablet e o modo laptop. Uma patente destacando este mecanismo pode ser vista aqui.



Imagem da patente mostrando o mecanismo com dobradiças

que seria usado no suposto Surface Laptop Pro

(Reprodução/Patentscope)

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: The Verge, Engadget, PhoneArena