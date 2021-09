Vazamento aponto no Galaxy S22 com o mesmo visual do S21

Ontem uma fonte confiável mostrou o possível novo visual do Galaxy S22 Ultra que deve se inspirar bastante nos modelos Galaxy Note, agora novas renderizações mostram mais do novo Galaxy S22. Esse novo suposto visual não deve trazer muitas mudanças do aparelho antecessor, vindo inclusive com a característica moldura das câmeras traseiras.

Esse novo vazamento foi realizado pelo portal Zouton e, igual uma imagem mais antiga do modelo S22 Plus, sugere que a Samsung não vai trazer mudanças consideráveis no visual desses dois aparelhos. Até agora, o único modelo vazado que realmente apresentou mudanças foi o S22 Ultra, que está recebendo uma entrada para a S Pen e um visual mais “quadrado” usado na série Note.

Como apontado pelo Android Authority, todos os elementos que compõem o S21 estão presentes no novo modelo, como o módulo das câmeras traseiras e os trilhos de alumínio, a novidade deve vir mesmo no tamanho dos aparelhos. Alguns rumores vêm apontando que na nova série Galaxy S22 a Samsung diminui o tamanho de quase todos os modelos, deixando ela uma das menores séries topo de linha da fabricante em muito tempo.

Segundo o que foi especificado pelo vazador OnLeaks, o S22 deve vir com uma medida de 146 x 70,5 x 7,6 mm, um pouco menor que os 151,7 x 71,2 x 7,9 mm do Galaxy S21. Entretanto, não tem muitas informações se a Samsung está abrindo mão de algum recurso para diminuir o aparelho, mas os rumores apontam que a empresa deve diminuir a bateria dos smartphones.

Um cadastro da Samsung na certificação 3C sugere que ela está equipando o Galaxy S22 + com uma bateria chamada de ‘EB-BS906ABY’, que virá com uma capacidade teórica de 4.500 mAh, mas com uma nominal de 4.370 mAh. Isso significaria uma redução bastante grande na bateria do aparelho, o seu antecessor, Galaxy S21 +, possuía uma bateria com um total de 4.800 mAh.

O Galaxy S22 também sofrerá uma redução em sua bateria, vindo com um total de 3.800 mAh, 200 mAh a menos que o S21. Caso isso se confirme, podemos supor que esse é o principal motivo da empresa conseguir apresentar modelos menores nessa próxima geração, mas só saberemos isso de verdade em janeiro de 20222, que será quando a Samsung apresentará a nova série Galaxy S22.

