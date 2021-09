Veja 5 dicas práticas de como usar o vinagre nas tarefas domésticas

Quando se fala em vinagre, é comum pensarmos imediatamente no uso dele em alimentos. Entretanto, o vinagre tem alguns aspectos químicos em sua composição que o torna eficaz na realização de diversas tarefas domésticas, sabia? Se você ficou com curiosidade, veja só as dicas que Christina Campos, coordenadora química da Minhoto, selecionou.

Ela explica que o vinagre é “obtido através de um processo de fermentação de álcool etílico, vinho ou frutas. É um líquido rico em ácido acético, que pode ser utilizado no dia a dia da limpeza”. As propriedades ácidas do vinagre combatem os fungos e ainda acaba com o cheiro forte dos móveis.

1. Limpe o mofo da parede e reduza sua umidade

Para retirar as manchas de uma parede mofada, umedeça um pano limpo com uma boa quantidade de vinagre de álcool e passe nas manchas, deixando agir por 2 horas. Depois, limpe com água e sabão e a parede voltará à cor original.

Uma boa opção para cheiros particularmente fortes é deixar ferver vinagre branco em uma pequena panela por 30 a 45 minutos. Quando o vinagre evaporar, vai ajudar a dissipar cheiros fortes e concentrados.

3. Limpe o filtro do ar-condicionado

A limpeza do ar-condicionado também é essencial para o bem-estar pessoal, por isso, recomenda-se limpá-lo mensalmente ou semanalmente caso o aparelho fique ligado constantemente. Para isso, desligue o aparelho para evitar acidente, retire com cuidado a tampa frontal da unidade interna (split) e retire os filtros de ambos os lados. Alguns filtros contam com um filtro complementar em papel. Se for o caso, separe esse filtro de papel do filtro de nylon.

Lave, com a ajuda de uma escovinha e de uma bacia com água e vinagre em partes iguais, o filtro de nylon. Enxague em água corrente. Quando há o filtro em papel, apenas escove para retirar a poeira na lavanderia ou área externa, para não deixar essa sujeira contaminar a casa. Depois passe um pano úmido com vinagre e água. Deixe secar os filtros, recoloque no split e feche a tampa. Depois é só ligar o aparelho.

4. Tire a ferrugem do inox de eletrodomésticos

Apesar de ser um material mais resistente à presença de água e agentes corrosivos, o aço inox pode acabar ficando com alguns pontos enferrujados, caso não seja cuidado da forma adequada.

O vinagre faz com que a sujeira solte com facilidade e, assim, a limpeza se torna bem mais simples. Para limpar uma parte enferrujada do fogão, por exemplo, você pode jogar um pouco do vinagre, deixar atuando por algumas horas e, depois, esfregar com o lado macio de uma esponja ou flanela. Assim, é só passar uma esponja com um pouco de detergente para tirar o cheiro de vinagre e fazer uma limpeza mais profunda.

5. Tire a gordura do piso