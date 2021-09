Veja 9 dicas práticas para você ter sucesso em processos seletivos digitais

Com a pandemia da Covid-19, as empresas passaram a realizar a maioria dos processos seletivos de forma digital, através de aplicativos e ferramentas de videoconferência. Desta forma, falar diante das câmeras foi algo que se tornou trivial para os candidatos. Segundo a especialista em carreiras e recursos humanos, Aliesh Costa, os candidatos precisam ter consciência de que o processo seletivo online requer os mesmos cuidados que se teria, caso as entrevistas ou dinâmicas acontecessem na sede da organização ou em qualquer ambiente físico.

Para driblar possíveis dificuldades da entrevista digital, segundo Aliesh, a primeira providência é escolher um local apropriado, com iluminação adequada e privacidade. “Crianças chorando, o cachorro latindo, a mãe chamando ou pessoas conversando alto, assim como qualquer barulho que cause ruídos durante a entrevista, devem ser evitados”, alerta a especialista.

Além disso, se o candidato optar por realizar a entrevista pelo celular, é importante que o aparelho esteja sobre um apoio fixo com o enquadramento da imagem perfeito. Para ajudar no processo seletivo on-line, Aliesh Costa elegeu nove dicas que vão ajudar bastante para quem está buscando uma colocação no mercado. As informações são do site JC Concursos.

1) Teste seus equipamentos

Isso é crucial porque a entrevista será prejudicada, caso o microfone ou webcam pararem de funcionar exatamente no momento da conversa com o selecionador. O mesmo vale se a conexão do Wi-Fi estiver instável. Além disso, a especialista lembra que é preciso estar familiarizado com os softwares da entrevista, que, normalmente, são Google Meet, Zoom ou Skype. Todos são, hoje, amplamente utilizados.

2) Silencie o ambiente e fique atento ao plano de fundo

O local da entrevista deve ser escolhido com atenção. Qualquer som de fundo deve ser evitado, pois os microfones costumam ser sensíveis. Lembre-se de que, caso haja barulho ou ruídos, o recrutador vai ouvi-los, interferindo muito na qualidade do som da sua fala.

3) Peça a colaboração de todos da casa

Em tempos de home office, é importante comunicar aos familiares sobre o momento da entrevista, para que não haja interferências. “

Nas chamadas online com familiares ou amigos, é muito comum o uso de abreviações e gírias.

Cada empresa tem seu dress code. Escritórios de engenharia e advocacia, por exemplo, vão exigir roupas mais formais. Já nas startups e agências de comunicação, o esporte fino é bem aceito.

6) Preze pela pontualidade

Em uma reunião presencial, é de bom tom chegar com dez minutos de antecedência. Esta dica também se aplica a entrevistas em vídeo, conforme a especialista. “Esteja sentado na frente do computador alguns minutos antes do horário marcado”, recomenda Aliesh durante a entrevista ao site JC Concursos. “

7) Preste atenção à linguagem corporal

Seus gestos e expressões podem transmitir muitas coisas sobre quem você é, como pessoa e como possível colaborador de uma organização. “Você pode apresentar uma imagem positiva, certificando-se de que mantém uma postura ereta na sua cadeira, por exemplo”, explica Aliesh.

8) Atenção ao estado emocional

Para evitar que a ansiedade tome conta, é interessante realizar um exercício de respiração antes da entrevista. Como dica, a CEO recomenda a técnica a seguir: primeiro, deve-se inspirar o ar em três segundos. Em seguida, é preciso prender o ar também enquanto se conta até três. Feito isso, por fim, basta expirar todo o ar em seis segundos. É recomendado que a pessoa repita estas etapas por no mínimo cinco vezes, para conseguir o efeito calmante.