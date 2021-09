Veja como foi a vitória de Rico Melquiades na Prova de Fogo – Fotos

O

elenco de A Fazenda 13 disputou a segunda Prova de Fogo na última segunda-feira

(27). A combinação de agilidade, sorte e senso de localização fez com que Rico

Melquiades vencesse a disputa contra Sthe Matos, Marina Ferrari e Tiago Piquilo. O humorista levou para a sede o Lampião do Poder com muita alegria. Confira tudo que aconteceu! Reprodução/ PlayPlus

O primeiro passo foi descobrir quem seriam os peões a disputar o Lampião do Poder. Dessa vez, a roleta caipira contava com apenas duas bolinhas douradas – que representam a passagem de ida do peão à Prova de Fogo. Rico Melquiades foi o primeiro sortudo a escolher a portinha premiada, seguido por Sthe Matos. Porém, ambos tiveram a oportunidade de levar outros dois colegas para a arena. Rico escolheu Marina Ferrari e Sthe optou por Victor Pecoraro Reprodução/ PlayPlus

Para conquistar o Lampião do Poder, os quatro peões encararam um desafio dentro do labirinto rural. Uma vez lá, eles tiveram que percorrer os corredores, cada um em um momento, e encontrar quatro lampiões. Depois de acendê-los, os participantes deveriam retornar para o centro do labirinto e parar o cronômetro que media a quantidade de tempo que levaram para completar a prova. O vencedor, é claro, foi quem mostrou mais agilidade Reprodução/ PlayPlus

A primeira a entrar no labirinto foi Marina Ferrari. Vestida com uma fantasia de ovelha, a peoa encontrou facilmente os três primeiros lampiões, mas a dificuldade com o último atrapalhou seu desempenho, fazendo com que ela gastasse 2:25 minutos Reprodução/ PlayPlus

Em seguida, foi a vez de Rico Melquiades testar suas habilidades. Apelidado por Adriane Galisteu de o “porquinho mais elegante de Itapecerica da Serra”, o peão voou pelos corredores do labirinto e conseguiu completar a prova em impressionantes 1:41 minuto Reprodução/ PlayPlus

Vestida de vaquinha, Sthe Matos foi ágil e não teve problemas para encontrar os lampiões. Tanto que somente 27 segundos a separaram do grande vencedor da Prova de Fogo, já que a influenciadora levou 2:08 minutos dentro do labirinto Reprodução/ PlayPlus

O coelhinho Victor Pecoraro foi o último participante a encarar o desafio. O único problema foi a falta de agilidade, que fez com que ele chegasse em terceiro lugar com 2:14 minutos Reprodução/ PlayPlus

Após os quatro participantes completarem a prova, eles se reuniram para descobrir quem foi o grande vencedor. Rico Melquiades, que estava descrente de que poderia ser o melhor em uma dinâmica como esta, celebrou muito a conquista do Lampião do Poder! Reprodução/ PlayPlus

Mas nem tudo é comemoração, não é mesmo? Enquanto Rico respirava aliviado, os outros três participantes receberam a notícia de que iriam direto para a Baia e tiveram que decidir, juntos, a quarta pessoa a acompanhá-los. Por sugestão de Victor, a eleita foi Dayane Mello Reprodução/ PlayPlus