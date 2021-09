Veja cuidados com instalações elétricas durante o home office

Ambiente arrumado, mente atenta. Esse virou o mantra de muitos que transformaram a casa em local de trabalho. Depois de um ano e meio de pandemia, ainda há quem esqueça os cuidados com o acúmulo de eletroeletrônicos e os perigos de curto circuito em caso de sobrecarga de tomadas. Junto a isso, também não podem esquecer do essencial: manter a qualidade de vida.

Na parte estética, a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, Luciana Mayrink, fala que boas opções para esconder fios são as canaletas de PVC, para organizar o “caminho” dos fios, e a eletrofita, que consegue ser emassada e pintada. Para os ousados, é possível incluir os fios como decoração do ambiente:

Para quem trabalha de casa, não bastam os cuidados com instalações elétricas. É importante ter atenção com a ergonomia e a disposição do ambiente para aumentar a produtividade. A arquiteta Luciana Mayrink fala que o principal cuidado deve ser com a posição do corpo.