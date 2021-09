veja os duelos das oitavas da Série D! – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Chegou ao fim, nesta segunda-feira, a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Com a classificação do Guarany-CE, que eliminou o Galvez-AC, apenas 16 times seguem vivos e iniciarão as oitavas de final. Veja os confrontos ao fim da matéria.

ÚNICO PAULISTA VIVO

Entre os destaques, está a Ferroviária, que eliminou o Brasiliense e é o time com a melhor campanha geral. Além disso, é o único paulista que segue na disputa, já que Portuguesa e Santo André foram eliminados nesta segunda fase, e São Bento e Inter de Limeira caíram na fase de grupos.

O Joinville-SC também chega com campanha sólida e é o único que ainda não perdeu, apesar do número elevado de empates. O ABC-RN chega com o melhor ataque – são 34 gols marcados. Já a melhor defesa fica por conta da Ferroviária, que sofreu apenas cinco.

DUAS VITÓRIAS NO MATA-MATA

Apenas dois clubes avançaram com duas vitórias na segunda fase: Moto Club-MA, que eliminou o Castanhal-PA, time até então com a melhor campanha geral, e o Paragominas-PA, que tirou o São Raimundo-RR.

O Guarany-CE é o único participante desta edição que já ergueu a taça, em 2010, e está em busca do bicampeonato, algo inédito na Série D.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

VEJA OS CONFROTOS DAS OITAVAS DE FINAL

Ferroviária-SP x Esportivo-RS

União-MT x Caxias-RS

Aparecidense-GO x Cianorte-PR

Joinville-SC x Uberlândia-MG

ABC-RN x 4 de Julho-PI

Atlético-CE x Paragominas-PA

América-RN x Moto Club-MA

Campinense-PB x Guarany-CE