Veja os lançamentos do Disney+ em setembro de 2021

Mais de 30 produções chegam ao catálogo do Disney+ neste mês de setembro. Os grandes destaques vão para o filme-concerto de Billie Eilish, Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles, e a série de curta-metragens em estilo anime da Lucasfilm, Star Wars Visions. Veja abaixo a lista completa de séries, filmes, documentários e animações: