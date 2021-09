veja quando a liberação dos saques vai voltar

Nesta terça-feira (7), é feriado em todo o Brasil. A data marca a independência do país. Por esse motivo, a Caixa Econômica Federal interrompeu a liberação dos saques do Auxílio Emergencial para os informais que fazem parte desse grupo. Nas redes sociais, muita gente está se perguntando quando é que essas permissões irão voltar.

De acordo com o calendário oficial do projeto, as liberações dos saques da quinta parcela irão retornar na próxima quinta-feira (9). Neste dia, aliás, a Caixa vai liberar o dinheiro em espécie para as pessoas que nasceram no mês de maio. E na sexta-feira (10), vai ser a vez daqueles que fazem aniversário no mês de junho.

Até este momento, a Caixa realizou essa liberação para alguns grupos. Estamos falando portanto das pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Os aniversariantes do quarto mês do ano puderam sacar o conteúdo remanescente da quinta parcela nesta segunda-feira (6), antes da paralisação das datas.

Na prática, não se trata de uma mudança. É que desde que lançou esse calendário, a Caixa Econômica Federal informou que não faria os pagamentos neste feriado nem no dia seguinte. Por isso, as pessoas dos outros grupos terão que esperar um pouco mais para poder receber esse montante em espécie.

Quem faz parte do Bolsa Família e está recebendo o Auxílio Emergencial não precisa se preocupar com isso. Acontece que essas pessoas podem sacar o benefício a partir da data da própria liberação em dinheiro. Eles só precisam seguir um mesmo calendário que se baseia no algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS).

Meio digital

Vale lembrar que as pessoas que ainda não receberam a permissão para sacar o benefício, podem usar o dinheiro. Só que neste momento, esses indivíduos precisam movimentar a quantia através do Caixa Tem ou do Internet Banking

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, algo em torno de 70% dos usuários do Auxilio Emergencial usam o dinheiro de forma digital. Isso implica dizer que os outros 30% preferem pegar o montante.

Mesmo depois do início das liberações dos saques, os informais podem seguir usando o dinheiro de forma digital. De modo que ninguém é obrigado a ir receber essa quantia nos caixas. É portanto uma decisão exclusiva do cidadão.

Auxílio Emergencial

Depois de um hiato de três meses sem pagamentos no início deste ano, o Governo Federal decidiu retomar os repasses do Auxílio Emergencial ainda no último mês de abril. Só que agora o programa está funcionando em uma versão reduzida.

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, hoje algo em torno de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o benefício. Para se ter uma ideia do tamanho da diferença, no ano passado esse número se aproximou dos 70 milhões.

Além disso, os valores também caíram. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio paga hoje montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público. Em 2020, no início dos pagamentos, o montante mínimo era de R$ 600.