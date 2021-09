veja quando nascidos em julho receberão 6ª parcela

O Governo Federal está liberando nesta segunda-feira (13) os saques da quinta parcela do Auxílio Emergencial para as pessoas que nasceram em julho. Isso quer dizer portanto que desde as primeiras horas desta manhã, o dinheiro em espécie está na conta dos usuários deste grupo. Pelo menos é isso o que diz a Caixa Econômica Federal.

Os beneficiários de julho, no entanto, já estão olhando adiante. Agora, eles querem saber quando é que a sexta parcela vai cair na conta deles. E o fato é que a Caixa tem essa informação e ela já passou por uma divulgação. Então as pessoas deste grupo irão poder se programar financeiramente nos próximos dias.

De acordo com o calendário oficial do programa, a liberação do dinheiro da sexta parcela vai acontecer no próximo dia 28 de setembro. Portanto, faltam apenas mais algumas semanas para que a quantia caia novamente na conta dessas pessoas. As regras são as mesmas dos outros ciclos.

Neste próximo dia 28, esses cidadãos irão receber primeiro o dinheiro digital. Só depois é que eles irão poder receber a liberação para o saque nas agências. A partir do dia 28, ele irão poder movimentar a quantia para fazer o pagamento de contas e dá para fazer também algumas compras online e até mesmo presenciais.

Já há uma data definida para a liberação dos saques da sexta parcela para aqueles que nasceram em julho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, isso vai acontecer a partir do próximo dia 27 de outubro. Pelo menos é isso o que mostram as informações oficiais. São dados importantes para quem quer planejar os gastos.

Sétima parcela

Para os que estão mais apressados ainda e querem saber quando sai a sétima parcela, a notícia é boa: a Caixa também anunciou quando isso vai acontecer. De acordo com o banco, o dinheiro do sétimo ciclo vai cair na conta dos nascidos em julho no próximo dia 13 de outubro.

Ao contrário do que vinha acontecendo da primeira fase dos repasses do Auxílio este ano, a nova versão não conta com muitos espaçamentos. De acordo com as últimas datas oficiais, algumas pessoas estavam tendo que esperar por quase 60 dias para conseguir receber o pagamento novamente.

Depois de muita reclamação, o Governo Federal achou por melhor encurtar os espaços entre esses repasses. No caso dos nascidos em julho, por exemplo, as datas estão durando mais ou menos um mês de uma liberação para outra.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial do Governo Federal voltou a ser pago este ano depois de um hiato de três meses sem nenhum tipo de pagamento. Em abril, os repasses foram retomados com valores que variavam entre R$ 150 e R$ 375.

Esses patamares de liberações segue o mesmo até aqui. O que mudou mesmo foi a duração do programa em questão. A ideia inicial do Governo Federal era pagar esse benefício entre os meses de abril e julho.

No entanto, diante da situação da pandemia do novo coronavírus, eles acharam por melhor prorrogar o benefício por mais três meses. Portanto, com a mudança, o projeto social de transferência de renda deve seguir até outubro. Pelo menos é o que se sabe.