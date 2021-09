veja quem ainda recebe 6ª parcela nesta semana

O Governo Federal está liberando nesta quarta-feira (22) a 6ª parcela do Auxílio Emergencial para aqueles informais que nasceram em fevereiro. Além disso, os usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4 também podem pegar o dinheiro do benefício a partir de agora.

O calendário oficial do Auxílio Emergencial aponta que outros grupos deverão seguir este mesmo caminho ainda esta semana. Isso quer dizer que neste exato momento, a Caixa Econômica Federal está se preparando para liberar mais alguns pagamentos para mais alguns usuários do programa em questão.

No caso dos informais, mais três grupos deverão receber o dinheiro da 6ª parcela ainda nesta semana. Na quinta-feira (23) vai ser a vez de quem nasceu em março. Na sexta (24), a quantia vai sair para aqueles que nasceram em abril. No sábado (25), o montante vai ser liberado para aqueles que nasceram em maio.

Ainda no final de semana, a Caixa Econômica Federal pretende liberar o dinheiro da 6ª parcela do benefício para aqueles que nasceram em junho. Isso vai acontecer portanto no próximo domingo (26). Em todos esses casos, vale lembrar, o montante vai ser liberado neste primeiro momento apenas de forma digital.

Isso quer dizer portanto que nesta semana, essas pessoas só poderão fazer uso do benefício através de aplicativos como o Caixa Tem ou mesmo o Sistema Internet Banking. Os usuários que quiserem mexer na quantia da 6ª parcela em dinheiro vivo terão que esperar mais algumas semanas para a liberação dos saques.

Bolsa Família

Também nos próximos dias, o Governo Federal deverá liberar mais algumas parcelas para os usuários do Bolsa Família. Ao contrário dos informais, não há liberação para essas pessoas durante os finais de semana.

Dessa forma, a Caixa vai liberar essas parcelas apenas para mais dois grupos nesta semana, Na quinta-feira (23), vai ser a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 5 e na sexta (24) os que terminam em 6.

No caso dos usuários do Bolsa Família não é necessário esperar para poder sacar o benefício. De acordo com as regras do programa, para esse grupo de pessoas é possível fazer o saque no mesmo dia da liberação digital.

Auxílio chegando ao fim

É preciso lembrar que o Auxílio Emergencial do Governo Federal está chegando em sua reta final. De acordo com informações oficiais, o programa em questão vai seguir fazendo pagamentos até o final de outubro.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio atende algo em torno de 35,4 milhões de pessoas. São brasileiros que estão com muita dificuldade de conseguir um emprego formal neste momento.

A ideia do Governo Federal, aliás, é transferir pelo menos uma parte desses usuários do programa para o novo Bolsa Família. O projeto, que deve passar a se chamar Auxílio Brasil, vai entrar em cena a partir de novembro. Esse é portanto o objetivo do poder executivo.