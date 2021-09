veja quem pode sacar 5ª parcela nesta segunda, 13

Mais uma semana está começando e com ela as liberações dos saques do auxílio emergencial continuam. Nesta segunda-feira (13), por exemplo, é a vez daqueles que nasceram no mês de julho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro em espécie está na conta dessas pessoas desde as primeiras horas desta manhã.

Segundo o calendário oficial, os informais que fazem aniversário em julho receberam o dinheiro da quinta parcela do Auxílio ainda no último dia 26 de agosto. Naquele primeiro momento, no entanto, eles só podiam usar a quantia de forma digital. Isso quer dizer portanto que eles tinham que usar dispositivos como o Caixa Tem ou mesmo o Internet Banking.

De acordo com a Caixa, essas pessoas podiam usar esse meio digital para fazer pagamentos de boletos, por exemplo. Além disso, eles também podiam fazer compras online e até mesmo digitais nos locais que aceitam esse tipo de dinheiro na maquininha. A partir de agora eles ganham mais uma opção.

Com a liberação do saque, os nascidos em julho poderão ir até uma agência e retirar o dinheiro em espécie. A partir de agora, portanto, eles poderão usar a quantia para fazer o que quiser. Pelo menos é o que dizem as regras. Quem não quiser fazer isso, no entanto, poderá seguir movimentando o montante de forma digital.

No caso das pessoas que fazem aniversário em julho, o pagamento da sexta parcela acontece no próximo dia 28 de setembro. Mais uma vez, esse primeiro momento vai contar apenas com a versão digital do dinheiro. O saque deste sexto ciclo vai acontecer para este grupo no próximo dia 13 de outubro, ou seja, daqui a um mês exatamente.

Auxílio emergencial

O Auxílio Emergencial do Governo Federal voltou a fazer pagamentos este ano ainda no último mês de abril. Os repasses voltaram depois de um hiato de três meses sem nenhum tipo de liberação para a população carente do país. Pelo menos é o que mostram os dados oficiais.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Ministério da Cidadania, este programa está próximo de chegar ao fim. Neste momento, dá para dizer que faltam apenas mais duas liberações para que ele acabe. São portanto mais dois meses de pagamentos para essas famílias. Um sai em outubro, e o outro em novembro.

Hoje, ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial. Essa conta inclui os 27 milhões de informais e mais 10 milhões de usuários do Bolsa Família

Novo Bolsa Família

A partir de novembro, o plano do Governo Federal é começar os pagamentos do Auxílio Brasil. Esse é o programa que deverá substituir o Bolsa Família. O texto da Medida Provisória (MP) do projeto, aliás, está em tramitação na Câmara dos Deputados.

De acordo com as informações de bastidores, o projeto em questão deverá atender algo em torno de 17 milhões de brasileiros. Isso representa portanto um aumento em relação aos 14 milhões que recebem o dinheiro do programa hoje.

No entanto, como se sabe, o novo Bolsa Família vai pagar as parcelas para menos gente do que os que recebem o Auxílio Emergencial agora. Isso quer dizer portanto que uma parte dos usuários do programa atual vaia acabar ficando sem nada a partir de novembro.