veja quem pode sacar quinta parcela nesta quinta, 9

A Caixa Econômica Federal está seguindo nesta semana com as liberações dos saques da quinta parcela do Auxílio Emergencial. Nesta quinta-feira (9), por exemplo, é a vez dos informais que nasceram no mês de maio. O dinheiro em espécie está na conta desses milhões de brasileiros desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com o calendário oficial do programa, essas pessoas receberam essa quinta parcela do Auxílio ainda no último dia 24 de agosto. No entanto, naquele primeiro momento, eles só estavam podendo usar o dinheiro de forma digital. Então eles tinham obrigatoriamente que recorrer ao app Caixa Tem ou ao Internet Banking.

Segundo informações da Caixa, essas pessoas poderiam fazer uma série de procedimentos de maneira digital. Podemos citar, por exemplo, o pagamento de boletos. Então dá para acabar com esse tipo de débito pelos aplicativos. Além disso, era possível também realizar compras online e presenciais em estabelecimentos em que a maquininha aceita esse tipo de repasse.

De qualquer forma, as pessoas que nasceram em maio ganham mais uma chance de movimentação do dinheiro. A partir desta quinta-feira (9), eles podem se dirigir até um caixa eletrônico e retirar a quantia em espécie. De agora em diante, eles poderão usar o benefício da maneira que acharem melhor.

Vale lembrar que as pessoas desse grupo seguem podendo movimentar o dinheiro da quantia de forma digital. Não há qualquer tipo de impedimento para isso. A ideia da liberação do saque serve apenas para oferecer mais um tipo de opção para a movimentação do montante do Auxílio Emergencial.

Evitar sair de casa

Na verdade, a Caixa Econômica Federal aconselha que as pessoas evitem ir para as agências o máximo possível. É que alguns usuários estão reclamando de grandes filas quando o assunto é o Auxílio Emergencial.

Você Pode Gostar Também:

Na grande maioria dos casos, não há necessidade de se deslocar para esses locais. De acordo com a Caixa, algo em torno de 70% dos usuários do Auxílio Emergencial fazem a movimentação do dinheiro do programa através do Caixa Tem ou do Internet Banking.

Vale lembrar também que a pandemia do novo coronavírus ainda não chegou ao fim. Então quem puder evitar aglomerações, é melhor fazer isso. Não há qualquer tipo de punição para quem não saca o dinheiro do Auxílio Emergencial.

Calendário do Auxílio

Ainda nesta semana, mais um grupo de informais deve receber o direito de sacar a quinta parcela do programa. Nesta sexta-feira (10), vai ser a vez daqueles usuários que nasceram no mês de junho. O dinheiro estará na conta desde as primeiras horas da manhã.

Na próxima semana, o Governo fará pagamentos todos os dias entre segunda e sexta-feira. Nesse intervalo de tempo, os usuários que nasceram nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro poderão pegar o montante.

Os usuários que fazem aniversário em dezembro terão que esperar um pouco mais para pegar essa quantia. De acordo com o calendário oficial do programa, eles só receberão esse dinheiro a partir do dia 20 deste mês.