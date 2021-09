“Vemos um grupo trabalhando” – Futebol Interior

Chapecó, SC, 27 (AFI) – A situação da Chapecoense no Brasileirão é praticamente irreversível. Os dez pontos conquistados em 22 partidas colocam o time com um pé na Série B de 2022. Mesmo assim, o técnico Pintado saiu em defesa do elenco.

Após a derrota para o Ceará, por 1 a 0, no último sábado, em Fortaleza, o treinador lamentou mais um resultado negativo, mas destacou a entrega dos jogadores apesar de todas as dificuldades.

“O que a gente sente muito é que mais uma vez a partida foi decidida em uma bola parada. É triste porque vejo esse grupo trabalhando, treinando, só não podemos falar de entrega. Não estou aqui para dar explicação, gostaria de dar mais resultado para nossa equipe”, disse Pintado.

O treinador lamentou, porém, a falta de opções dentro do próprio elenco, já que a diretoria não conseguiu contratar para a sequência do Brasileirão – o prazo se encerrou na última sexta-feira. E a situação vai ficar ainda pior.

Para o jogo do próximo sábado, contra o São Paulo, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Brasileirão, Pintado não vai poder contar com os suspensos Jordan, Lima e Moisés, que aumentam a lista de desfalques.

Na lanterna, a Chapecoense tem apenas uma vitória em 22 partidas, além de sete empates e 14 derrotas.