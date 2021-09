Vencedor do Talentos da Comunidade fará participação em show do Harmonia do Samba

O verão será diferente para o ganhador (a) do quadro ‘Talentos da Comunidade’, isso porque o Padrinho dessa segunda fase, o cantor Xanddy, anunciou os prêmios que ele dará ao vencedor (a) da competição, entre os quais está a participação em um show da banda Harmonia do Samba. “Quero conhecer o ganhador ou ganhadora e mostrá-lo (a) a todo mundo. Estou na torcida”, adiantou.

Dividir o palco com a turma do Harmonia será uma das vitrines que o vencedor terá, mas os prêmios não param por aí. Diretor musical da banda, o Mestre Bimba, vai produzir e auxiliar na gravação de uma música do novo talento da comunidade. Além disso, haverá uma orientação quanto à divulgação e lançamento do single nas plataformas digitais.