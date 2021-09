vencer e se afastar do Z2 – Futebol Interior

Mirassol, SP, 2 (AFI) – Mirassol e São José-RS entram em campo nesta sexta-feira (03), às 20h, no Maião, pela abertura da 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. E o objetivo das equipes é o mesmo: vencer e afastar de vez o risco de rebaixamento no Grupo B.

A situação dos times na tabela é muito semelhante. O Mirassol ocupa o sétimo lugar do grupo, enquanto o São José-RS é o oitavo, ambos com 16 pontos. O que deixa os paulistas em vantagem no critério de desempate são as cinco vitórias, contra quatro dos gaúchos.

Já o momento é oposto. Enquanto o Mirassol vem de duas derrotas seguidas, o São José-RS não perde há três partidas.

MIRASSOL

O time da casa faz uma campanha muito instável. São oito derrota em todo o campeonato. Apenas o Oeste, lanterna do de seu grupo, perdeu mais vezes. O técnico Eduardo Baptista falou sobre o confronto desta sexta.

“Temos um jogo em casa importante e precisamos vencer. Temos essa questão (do rebaixamento), mas creio que uma vitória neste jogo em casa nos dá a condição de permanência. Mas também, dependendo da rodada, dá a condição de continuar acreditando. Faltam quatro jogos e temos que olhar sempre para frente, buscar a vitória e fazer deste jogo contra o São José uma grande final para que possamos, se não conseguir a classificação, terminar de maneira honrosa”, afirmou. A equipe não possui desfalques para o jogo.

SÃO JOSÉ

Já o São José-RS vive seu melhor momento na competição. O time vem embalado pela vitória no confronto direto contra o Paraná-PR. Porém, o técnico Pingo não poderá contar com o zagueiro Gabriel e o atacante Bruno Melo, ambos suspensos. O treinador falou sobre a partida.

“Os três pontos no último jogo nos manteve essa possibilidade de seguir sonhando, sim, com classificação. Vamos para essa partida com a certeza de que será mais uma decisão. Temos que ir em busca do resultado positivo. Podem ter certeza de que vamos lutar até o final”, disse ele.