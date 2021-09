Verdades Secretas: Alex manda Fanny riscar Giovanna do book rosa e ameaça agente

Alex irá até a agência em busca de Fanny e entrará no meio de sua reunião com Anthony (Reynaldo Gianecchini). “Você não sabe quem tá aqui”, dirá Visky (Rainer Cadete). “É melhor fechar a porta”, afirmará o milionário. “Saio ou fico?”, questionará o booker. “Fica. Você e o gigolô de luxo são parte do covil”, mandará ele, com seriedade.