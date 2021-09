Verdades Secretas: Angel termina com Alex e Giovanna vira Kika nesta quinta (9)

No capítulo de Verdades Secretas desta quinta-feira (9), Angel colocará um ponto final em sua relação com Alex e Giovanna finalmente entrará para agência de modelos de Fanny.

A relação entre Alex e Angel já estava abalada. No capítulo da última quarta-feira (8), a jovem não aceitou o dinheiro e ainda dispensou o empresário. Após ser ‘jogado para escanteio’, Alex ofereceu uma carona a Lyris, colega de Angel, o que deixou a modelo bem chateada.

Quem também não gostou nada da ‘troca’ foi Fanny e Anthony, que apostam na relação de Angel e Alex para que a agência de modelos dê uma guinada. Eles até tentam chantagear o empresário, mas são ameaçados de volta.

Enquanto isso, Giovanna, filha do empresário, rouba dinheiro do cofre da mãe para pagar um book. Com o material, ela consegue entrar na agência de Fanny e recebe o nome artístico Kika.

Já Angel decide marcar um encontro com Alex e afirma que nunca mais quer vê-lo. Mais tarde, a modelo ainda se se surpreende ao encontrar Giovanna em um evento de Fanny e logo fica sabendo da novidade.

Ao final do capítulo, Angel, Larissa e Stephanie vão fazer um programa e Giovanna desconfia. A nova Kika convida Anthony para dormir com ela.