Verdades Secretas: Vítima de assédio, Angel é expulsa de casa

No capítulo desta terça-feira (14) de ‘Verdades Secretas’, Angel (Camila Queiroz) será assediada na casa do pai, Rogério (Tarcisio Filho), após Viviane (Laryssa Dias) falar sobre a carreira da jovem em São Paulo.

Com a casa cheia durante um churrasco, Viviane aproveitará a oportunidade para fofocar com as amigas sobre Angel e a sua carreira como garota de programa. “Agora vou ter que cuidar da filha da outra? É segredo, mas ela era garota de programa em São Paulo. E parece que cobrava caro”, contará a madrasta da jovem.