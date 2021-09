Versão barata: aprenda a fazer cookies estilo americano para vender

Leve as nozes ao forno por três minutos numa temperatura de 200ºC. Esfregue elas com um pano para tirar a pele das nozes (o máximo que conseguir). Numa batedeira, coloque a manteiga e bata por 30 segundos. Não precisa esperar virar um creme esbranquiçado. Coloque o açúcar branco e o mascavo e bata novamente. Ponha as nozes e os chocolates e bata de novo. Na farinha, misture o fermento, o bicarbonato e o sal. Coloque essa mistura seca na batedeira e bata até ficar homogêneo. Não bata por muito tempo. Acrescente o ovo e bata mais um pouco. Faça seis bolas de cookie grandes e coloque numa assadeira. Cubra com plástico-filme e leve ao congelador por uma hora e meia. Preaqueça o forno a 180°C por 15 minutos. Tire os cookies do congelador e coloque numa assadeira untada com manteiga e enfarinhada, distantes uns dos outros para não grudarem. Asse por 15 minutos. Espere esfriar e pode se deliciar!