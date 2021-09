Versão barata: aprenda a fazer o chocolate quente da Kopenhagen com apenas R$ 4

Confira a segunda receita da série ‘Versão Barata’, na qual os influenciadores baianos irão ensinar a reproduzir de forma econômica comidas que pesam o no bolso. Confira:

A Kopenhagen é famosa pelos seus chocolates deliciosos e também pelo chocolate quente. No entanto, o preço cobrado pela rede pode ser um empecilho para muita gente se deliciar. Para solucionar esse problema, Pedro e Nato (@pedroenato) preparam uma receita do chocolate quente da Kopenhagen que sai apenas R$ 4.

Ferva o leite com o chocolate já picado e o pau de canela. Misture enquanto o chocolate derrete e deixe ferver. Desligue o fogo, coloque o creme de leite e mexa bem. Agora é só servir!

PS: Se o creme de leite for do tipo “fresco” pode colocar pra ferver junto com os outros ingredientes.